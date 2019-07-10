Başkan Bedir: Yasir Subaşı ve Ozornwafor ile anlaştık
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'den Yasir Subaşı ve Galatasaray'dan Ozornwafor ile anlaştıklarını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, yapılan transferlere ilişkin konuştu.
TRT Spor'a konuşan Bedir, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Yasir Subaşı ile anlaştıklarını ve kısa süre içerisinde kampa katılacağını duyurdu.
OZORNWAFOR'U İLK KEZ DUYURDU
Bedir, konuşmasının devamında Galatasaray'ın kısa süre önce açıkladığı Ozornwafor için anlaşmaya vardıklarını ve genç oyuncunun kampa katılacağını açıkladı.