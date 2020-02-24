Başkan Ali Koç tribünden atladı

AKŞAM
G.SARAY’IN yıllar sonra Kadıköy’de kazanmasının yankıları büyük oldu. 90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ağır küfürler edildi. “Ali Koç gelecek hesap verecek” ve istifa seslerinin ardından Başkan, Protokol’den Alt E Tribünü’ne atladı. Arbede burada da devam etti. Araya girenler, olayları güçlükle yatıştırdı. Daha sonra Ali Koç, Fenerbahçe soyunma odasına girdi. Burada takıma ve teknik heyete karşı ağır eleştirilerde bulundu.
MUHALEFET BASTIRDI
Bütün bunlar yaşanırken Fenerbahçe’nin muhalefet kanadından da operasyon hamlesi geleceği iddia edildi. Son 2 sezondaki kötü grafiğin ardından muhalefetin ortak bir Başkan adayı üzerinde çalışmalara başladığı konuşuluyor. Eski Başkan Aziz Yıldırım’ın döneceğini söyleyenler olsa da Yıldırım daha önce bu iddiaları reddetmişti. Ancak araya hatırlı kişiler girerse durum tamamen değişebilir.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
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KADIKÖY’DE skoru G.Saray adına 1-1’e getiren golü atan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk’un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu.