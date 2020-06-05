Başkan Ali Çetin: 'Denizlispor hak ettiği yerde değil'

SÜPER Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonraki ilk maçta 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, sezon başında hayal ettikleri konumda bulunmadıklarını söyledi.

Salgın yüzünden yaklaşık 3 aydır futboldan uzak kaldıklarını belirten Çetin, "Aylar sonra gelecek hafta sahaya çıkacağız. Sivasspor maçıyla Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sezon başında hayal ettiğimiz bir sıralama vardı. Oraya yaklaşmak istiyoruz. Şu an 10'uncu sıradayız, Denizlispor hak ettiği yerde değil" dedi.

Kalan 8 maçta sahada en iyi şekilde mücadele edeceklerine değinen Başkan Ali Çetin, "Sezon sonunda çok daha iyi bir yerde olacağımıza yürekten inanıyorum. Pandemi öncesi iyi bir çıkış yakalamıştık, tırmanışa geçmiştik. Aynı çizgiyi koruyacağız. Bizim çok ahlaklı ve karakterli bir kadromuz var. Bu dönemde futbolu da çok özledik. Taraftarlarımızla statlarda maalesef buluşamayacağız. Televizyon ekranlarından kavuşacağız. Bu kente iyi bir takım izlettirmek, iyi bir futbol seyrettirmek bizlerin görevi" yorumunu yaptı.