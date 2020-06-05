Başkan Ali Çetin: 'Denizlispor hak ettiği yerde değil'

Salgın yüzünden yaklaşık 3 aydır futboldan uzak kaldıklarını belirten Çetin, "Aylar sonra gelecek hafta sahaya çıkacağız. Sivasspor maçıyla Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sezon başında hayal ettiğimiz bir sıralama vardı. Oraya yaklaşmak istiyoruz. Şu an 10'uncu sıradayız, Denizlispor hak ettiği yerde değil" dedi.
Kalan 8 maçta sahada en iyi şekilde mücadele edeceklerine değinen Başkan Ali Çetin, "Sezon sonunda çok daha iyi bir yerde olacağımıza yürekten inanıyorum. Pandemi öncesi iyi bir çıkış yakalamıştık, tırmanışa geçmiştik. Aynı çizgiyi koruyacağız. Bizim çok ahlaklı ve karakterli bir kadromuz var. Bu dönemde futbolu da çok özledik. Taraftarlarımızla statlarda maalesef buluşamayacağız. Televizyon ekranlarından kavuşacağız. Bu kente iyi bir takım izlettirmek, iyi bir futbol seyrettirmek bizlerin görevi" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.
Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.
Fransız forvet Giroud ile anlaşamayan Lazio'nun elindeki tek seçeneğinin Vedat Muriqi olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki golcü ile İngiliz ekipleri de ilgileniyor.
Marcao'nun sakatlığı sonrası Mariano ve Lemina'dan birinin sürpriz şekilde stoper pozisyonuna kaydırılması da olasılıklar arasında bulunuyor. Fatih Terim'in idmanlarda bu formül üzerinde de duracağı belirtildi.
Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe hedeflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için QPR'a teklif yaparken, Houston'dan ayrılacağını açıklayan Albert Elis'i de yeniden gündemine aldı.
Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.