Başkan Ahmet Ağaoğlu yaylaya çıktı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serkan Asan ve Kerem Baykuş’un yaylada misafiri oldu. Düzköy’e bağlı Haçka Yaylası’na giden Ağaoğlu, burada Serkan ve Kerem’in aileleriyle vakit geçirerek yöresel yemeklerden tattı.
Trabzonspor’un iki gönç oyuncusu Serkan Asan ve Kerem Baykuş’un ailelerine misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bugün genç kardeşlerimizin daveti üzerine Haçka Yaylası’na geldik. Serkan Asan’ın ve Kerem Baykuş’un ailelerinin bizim için hazırladığı muhteşem yemeklerden yedik. Mısır ekmeği, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzetten tattık. Bizim her şeyimiz organik. Yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik. Burada biz bizeyiz, yan yanayız ve çok mutluyuz. Onlara bu misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.
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Ahmet Ağaoğlu, yaylada Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un konuğu oldu.