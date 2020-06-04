Başkan Ağaoğlu Avrupa yasağı sonrası konuştu! Müjde...

1 yıl Avrupa kupalarına katılamama cezası hakkında basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların yüreğine su serpen ifadelerde bulundu.
İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:
UEFA'nın açıklaması sonrası ivedilikle CAS başvurumuz için süreç başlatılmıştır. Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme sonucu olduğuna karar verdik. CAS'tan geri döneceğine inancımız tamdır.
Hiçbir başarı size altın tepside sunulmaz. Elimiz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun için her türlü hazırlığı yapıyoruz.
Hangi maddeye uyulmadığı için sıkıntı doğup böyle bir sonuç olduğunu açıklamayacağım. Ancak taraftarlarımız merak etmesin, gerekli itiraz yapılacak ve bu yanlıştan dönülecektir. Herkes bundan emin olsun.
Camiamız tüm enerjisini önümüzdeki 8 lig maçı ve kupadaki maçlarımıza vermeli. Gerisini biz halledeceğiz. Taraftarımız lig ve kupa şampiyonluğuna odaklansın. Tüm sinerjiyi oraya verelim. Bu kararın CAS'tan döneceğinden hiçbir şüphemiz yok. Oyuncularımıza da söyledik. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz diye. Sözümüzü verdik. Herkes sakin olsun...
Süreç uzayabilir ama sonucu değişmeyecek, bu hatalı karar kalkacak. Bugün itibariyle İsviçre'deki hukuk büromuzla süreci başlatmış bulunuyoruz
TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Kararı bağımsız bir kurum veriyor, UEFA'ya da tepki göstermek doğru değil. Davamızda haklıyız, en ufak bir endişemiz yok. Herkes bundan emin olsun. Camiamız bütün motivasyonunu maçlara versin."
Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.
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