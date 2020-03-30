AKŞAM Özel
Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz Brezilyalı futbolcuları arasında bulunan Felipe Melo, TYC Sports’a konuştu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Futbolcuların çok kazandığı doğru. Ancak şöyle bir durum var. Ne kadar çok kazanırsanız, o kadar çok harcarsınız. Mesela çocuklarımın okulları çok pahalı. Ama birçok insana da yardım ediyorum. Bunları tabii ki kamuoyuyla paylaşmıyorum” yorumunu yaptı.
BENDEN NEFRET EDİYORLAR
Melo, “Palmeiras’ta mutluyum ve burada kalmayı düşünüyorum. Yine de ne olacağını bilemezsiniz. River Plate büyük bir takım ancak orada beni sevdiklerini düşünmüyorum! Birçok takım taraftarının da beni sevdiğini düşünmüyorum (gülüyor). Aynı zamanda Arjantin’de sevdiğim takımın River değil Boca olduğunu söyleyebilirim. Bugüne kadar hep sevdiğim takımlarda oynadım. Rakipler de benden nefret etti” ifadelerini kullandı.
KAFANIZI KALDIRAMAZDINIZ
Sambacıya, Türkiye’de G.Saray’da oynadığı dönem de soruldu. Melo şu yanıtları verdi: “Türkiye’de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü benim gibi deliler! Bir Beşiktaş derbisinde bana bıçak fırlatmışlardı. Ayrıca bozuk para yağmurlarını da hatırlıyorum. Kafanızı kaldıramazdınız. Yine de dediğim gibi Türkiye’yi ve Galatasaray’ı gerçekten çok seviyorum.”
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Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”
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