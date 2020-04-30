Başka bir büyüklük

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Lapena, kulübünün büyüklüğünü anlattı.

AKŞAM

Fenerbahçe Öznur Kablo’da koç Victor Lapena, FIBA’ya röportaj verdi. Lapena, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte mücadele etme fırsatı, hiç kuşku yok ki basketbol koçluğumda giriştiğim en önemli mücadeleydi. Daha önce büyük organizasyonlarda görev alsam da, Fenerbahçe’nin büyüklüğü hepsini aşar nitelikte. Bu ölçekte bir kulübün nasıl bir şey olduğunu menajerlerle yaptığım ilk görüşmeden, kulüp tesislerini ziyarete kadar her an tecrübe ettim. Gerçekten bugüne kadar çalıştığım en iyi kulüpteyim” şeklinde konuştu.