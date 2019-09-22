Basel bir puana razı oldu

İsviçre liginin 7. haftasına lider başlayan Basel, en yakın takipçisi Young Boys'a konuk oldu. Mücadale, Basel'den Widmer'in 5 ve ev sahibi takımdan Nsame'nin 59. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Puanını 16'ya çıkaran Basel, averajla Sion'un önünde zirvedeki yerini korudu. İki ekibin bir puan arkasındaki Young Boys, 3. sırada yer aldı.