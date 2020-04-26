SPOR GÜNDEMİ

Başbakan resmen duyurdu: İtalya'da futbola dönüş Başbakan resmen duyurdu: İtalya'da futbola dönüş İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A ekiplerinin 4 Mayıs'ta bireysel, 18 Mayıs'ta ise takım antrenmanlarına başlayabileceğini açıkladı.

Cim-Bom çok istemişti Fener'e mi geliyor? Cim-Bom çok istemişti Fener'e mi geliyor? Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın gündemine gelen ve transferi son anda iptal olan Kwadwo Asamoah, Fenerbahçe'nin radarında.

Caner Erkin ile Beşiktaş yol ayrımında; Fenerbahçe beklemede! Caner Erkin ile Beşiktaş yol ayrımında; Fenerbahçe beklemede! Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin için kararını verdi. Buna göre siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli sol beke dev 'feda' çağrısı yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun maaşını yüzde 50'den fazla düşürmesini isteyen Beşiktaş, bu talep kabul edilmezse Caner Erkin ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe cephesi de tecrübeli futbolcu tarafından gelecek haberi bekliyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.

Bruma, Galatasaray'ı istiyor Bruma, Galatasaray'ı istiyor Portekiz basını, PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu yazdı. Aslan'ın eski futbolcusu Bruma, 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olmuştu.

Beşiktaş'a gelmeden indirim yaptı Beşiktaş'a gelmeden indirim yaptı N'Sakala'ya kancayı takan Beşiktaş, yapılan ilk görüşmelerde Kongolu oyuncu ile yıllık 1 milyon euroya anlaşmıştı. Takımdan indirim istenmesi sonrasında tecrübeli futbolcu ile bir kez daha masaya oturuldu Pazarlıklarda hiç zorluk çıkarmadığı öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu, formayı giymeden indirim yapmayı kabul etti ve ücretini 750 bin euroya düşürdü. N'Sakala'nın bu tavrı Siyah- Beyazlı camiada büyük takdir kazandı.