AKŞAM

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir İzlanda ile yapılacak önemli karşılaşma öncesi kamuoyuna şu mesajları verdi: “Hedefi miz, önce İzlanda’yı yenip başarılı geçen eleme sürecini fi nallerle taçlandırmak, ardından da Andorra deplasmanında kazanıp ilk kez grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak. EURO 2020 Finalleri’ne giderek; ülkemize moral vermek ve milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu mutluluğu yaşamayı Türk halkı çoktan hak etti, onlara bu gururu yaşatmayı çok arzuluyoruz. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz.

TARİHE ZAFER YAZMAK İÇİN

Emeklerimizin karşılığını alacağımızdan eminiz. Bu başarı aynı zamanda hem hocamıza inanmanın hem de hiç pes etmedik ve başarmanın eşiğindeyiz. Pırıl pırıl, başarıya odaklı, yürekten oynayan bir milli takıma sahibiz. Bu ülkeye, layık olduğu tüm başarıları yaşatmak için yolumuza azimle devam edeceğiz. Tarih yapraklarına bir zafer gecesi daha yazıp, ülkemize bu mutlululuğu yaşatacağız.”