AKŞAM Özel Röportaj: Başarı çubuklu ruhunu bilenlerle gelir

Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”

AKŞAM Özel Röportaj | Engin VEREL

Yılların deneyimli golcüsü ve hocası Ömer Kaner’le, Fenerbahçe’nin bugününü konuştuk. İşte camianın ruhunu bilen Kaner’in tespit ve öğütleri: “İşin özü bence, çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Kendi evlatlarına teknik ekipte yer vermek lazım. Bu tabii yönetimin tercihi. Bir Sergen örneği verebilirim, Beşiktaş’ta başarılı olacaktır. 103 gol ile şampiyon olduğumuz sezonda ben de o gururu yaşayanlardanım. Todor Veselinovic takımın başındaydı. Baba bir hocaydı ama benim de çok emeğim oldu.

4-3’LÜK ZAFERDE ELİMİ KIRDIM

Galatasaray’la 4-3’lük kupa maçında elimi kırdım. İlk devre takım soyunma odasına başı önde 3-0 mağlup girdi. İşte burada neler yapılması gerektiğini biz biliyorduk. Bunu en iyi çubukluyu giyen bilir. Biz birlikte oyuncuları motive ederek maçı 4-3 kazanmıştık. Bu maç bizim için unutulmayacak bir gururdur. Futbolcu antrenörüne güvenmeli, inanmalı. Teknik ekipte çubukluyu giymiş eski futbolcuların olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Yanlışlar bertaraf edilirse başarı elde edilecektir. Zira başkan ve yönetim çok iyi niyetliler.

ÜÇÜNCÜ MURAT SAKATLANDI!

Türkiye’de bakarsanız yerli antrenörler ağırlıklı olarak görev yapmakta. Bunların hepsi bizden. Eğitim görerek lisanslarını alıyorlar. Yabancı antrenör hiç yok gibi. Bu da yerli hocaların ne kadar başarılı olduklarının resmidir. Bu durum bence çok önemsenmeli. 103 golle şampiyon olduğumuz sene takımda çok neşeli bir ortam vardı. Herkes birbirini kandırmak için şakalar kurguluyordu. Bir tek beni kandıramıyorlardı. Bolu’da bir maçta Rıdvan bir gol attı bana doğru koşuyor, hepimiz seviniyoruz. Geldi sarıldı, ‘Hocam Murat sakatlandı’ dedi. Ben de boş bulundum ‘Tamam’ dedim ama sonra ‘Bizde Murat yok. Hangi Murat’ dedim. Rıdvan da ‘3. Murat’ dedi ve beni kandırdı.”

AVRUPA’DA İLK 5'TEYİZ

Almanya kökenli bir futbolcu olan Ömer Kaner, Avrupa’daki sistemle Türkiye arasında kıyaslama yaparken, son yıllardaki gelişmeleri de övdü.

Kaner: “Burada yönetim ve organizasyon çok önemli. Yapılanma ve bir takımın felsefesi çok önemli. Yetenek tetkiki olmalı. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilde teknik ekip arama, tarama yaparak gelecek vaat eden sporcuları kazanmalı. En önemlisi tesisler. Ajax’ın 250 oyuncusu var, 2’si sentetik çim olmak üzere 7 adet FIFA ölçülerine uygun futbol sahası var. Biz şu an eğitim dalında Avrupa’da ilk 3 ile 5 arasına girebiliriz. Gittikçe de gelişiyoruz.

EN AZ 3 OYUNCU ŞARTI

Fenerbahçe’de bir sahada 4 takım antrenman yapıyor. Beşiktaş’ta öyle. Galatasaray biraz daha iyi. Bizim altyapılara çok ağırlık vermemiz lazım. Ajax takımının altyapısı her sene A takımına en az 3 oyuncu vermek zorunda. Sistemi öyle kurmuşlar.

REKORTMEN KRAL

Eskişehir’de gol krallığı yaşamış Ömer Kaner, Fenerbahçe’de 10 yıl futbolculuk ve antrenörlük deneyimi yaşadı. Eskişehir’de oynarken rekorlar kitabına girmeyi hak etmiş bir gole imza attı.

Kaner, Lokomotif Sofya’ya maç başlar başlamaz santradan gol atar. O dönem saniyeler kayıtlara geçmediği için 3 saniye içinde atılan bu gol bugün pek bilinmese de rekorlar kitabına girmeye layıktır. Kaner, o hatırasını şöyle anlatıyor: “Eskişehir’de Lokomotif Sofya ile oynadığımız Balkan Kupası maçı var. Başlama düdüğünü beklerken kaleci Karanov’un ceza sahası dışında olduğunu gördüm. Yanımda Hüdai vardı. Hakemin işaretiyle Hüdai topa dokundu, vurdum. Top iç çatala çarpıp, ağlara gitti.

BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM

Statta çıt yok. Kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Sonradan hakemin golü vermesiyle taraftarların sevinç çığlıkları stadı inletmişti ve 3-0 kazanmıştık. Kaleci geldi elimi sıktı, beni tebrik etti ‘Ben böyle bir şey yaşamadım’ dedi. ‘Ben de yaşamadım’ dedim.”

ES-ES’E SAHİP ÇIKILMALI

Kaner, gol krallığı gururu yaşadığı Eskişehirspor’un toparlanması için şu tavsiyelerde bulundu: “Transfer yanlışları, çok antrenör değişikliği ve yönetimin güven duygusunu kaybetmiş olması Es Es’i bugünlere getirdi. Bu güzel şehrin takımına sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Özellikle yerel ve merkez yönetime inanmak ve güvenmek lazım.”

OĞUL İÇİN RÖVEŞATA

Ömer Kaner’in ilginç bir anısı baba olduğu günle ilgili: “Oğlum Serhat Eskişehir’de doğdu. O gün de Altay’la maçımız var. Yağmurlu pis bir hava... Ben ‘Çocuklar bugün kim gol atarsa oğluma onun adını vereceğim’ dedim. Büyük Burhan bir orta yaptı top arkama düştü ben röveşata yaptım top çatalda gol. Tabii ismini Ömer koyamadık Serhat koyduk!”

GALATASARAY’A 9 GOLÜM VAR

Ömer Kaner derbilerde Galatasaray’a en çok gol atan Fenerbahçeliler’den biri olduğunu gururla açıkladı: “Lig ve diğer organizasyonlarda Galatasaray’a 9 golüm var.”

BAHANEDEN SAKATLIK

Ömer Kaner, askerlik görevi sırasında yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı: “19 yaşında İngiltere’den askerliğim için Afyon’a Hava Gücü’ne geldim. Almanca ve İngilizce bildiğim için İzmir’e lisan okuluna gönderdiler. İmtihanı kazanırsam Belçika’ya NATO’ya gidecektim, iyi de maaş alacaktım. İmtihanı kazandım evraklarımı tamamlarken en son ortopediye geldim. Hava hastanesi Eskişehir’de. Baş hekim rahmetli ortopedist Çetin Binbaşı vardı. Hava Gücü’nün de başkanıydı. Futbolcu olduğumu söyleyince bir rapor yazdı, gitmemi engelledi. Beni Hava Gücü’ne gönderdi. Orada oynadım, 70-80 gol attım ve Eskişehir’e transfer oldum.”

SARI-LACİVERT KADER!

Kaner, Fenerbahçe’ye transfer hikayesini şöyle anlattı: “Eşim, rahmetli Basri Dirimli’nin kız kardeşidir. Fenerbahçe o yıl şampiyon olmuştu. Eskişehir’de son hafta oynuyorduk ben bir gol attım, sevinirken formamı yırttılar. Kenarda formamı değiştirirken Fenerbahçe’den Arif bir gol attı, 1-1 oldu. Maçtan sonra rahmetli Yılmaz Şen yanıma geldi formasını bana verdi. Formayı giydim, eve geldim, kendime de çok yakıştırdım. O sene de Fenerbahçe’ye transfer oldum.”

ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞARIZ

Kaner, koronavirüs süreci ve gelecekle ilgili şu yorumda bulundu: “Dünyaya ve ülkemiz insanlarına zor günler yaşatan bu virüs, ölümcül zararlarının yanında çok faydalı önlemler almamızı sağladı. Devletin almış olduğu önlemlere katkı vererek, bu zor günleri birlikte atlatarak güzel günlere tekrar döneceğimize inanıyorum. Tabii hiçbir şeyin öyle çabuk eskisi gibi olmayacağını da bilmemiz lazım.”

ÇOCUKLARIM KEŞKE FUTBOLCU OLSALARDI

Ömer Kaner hayattaki pişmanlıklarından birinin çocuklarını futbolcu yapmamak olduğunu vurguladı: “Çocuklarım çok kabiliyetli olmasına rağmen futbolcu olmalarını istemedim, açıkçası engelledim. Şimdi iş hayatlarında çok iyi pozisyonda olmalarına rağmen acabaları hâlâ yaşıyorum. Onları korumak için futbolcu olmalarını istemedim.”

KAVGA EDEMEYECEKLER

Kaner, ligin başlaması halinde maç sırasındaki sosyal mesafenin faydalarını ise esprili bir dille anlattı: “Stat koridorlarda kimse olmayacak. Hakemler de görevlerini uzaktan yapacak. Sanırım artık sahada kavga da edemeyecekler. Ancak Allah korusun bir pozitif vaka, bütün düzeni de bozabilir.”

BURAK VE CENK

Türkiye’de beğendiği golcüleri Kaner şöyle sıraladı: “Yerli olarak, Cemil Turhan, Osman Arpacıoğlu, Metin Oktay, Tanju, Aykut. Cenk Tosun, Burak Yılmaz; Yabancı olarak Gerd Müller, Alex.”