Başakşehirli futbolculardan Caiçara'ya jest

Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını turuncu-lacivertli takım, 11 ve 23. dakikalarda Visca, 27’de İrfan Can, 35. dakikada da Crivelli’nin attığı gollerle 4-1 önde tamamladı. Başakşehirli futbolcular, Edin Visca’nın ilk golünü ise Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynanan Leipzig maçında aşil tendonu kopan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen Junior Caiçara’ya armağan etti.
Turuncu-lacivertliler, golün ardından 80 numaralı Caiçara formasını alarak objektiflere poz verdi.
Süper Lig'in 6. haftasında 1-0 Gaziantep FK'nın galibiyetiyle sonuçlanan Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Gaziantep FK üstünlüğü ile sona erdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, medyada Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyon ilan edilmesinden rahatsız olduklarını belirtip, "Biz işimize bakıyoruz. Camianın özlediği başarıya ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle kendi camiamıza sesleniyorum. Ne olur Fenerbahçe şampiyon olur gibi şeyler söylemeyin" dedi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 6. haftasında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i eleştirdi.
Kadrosuna genç oyuncularla takviye yapmak isteyen Galatasaray, 3 Türk genç yeteneği gözüne kestirdi. İşte o isimler ve detaylar...