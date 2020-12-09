Başakşehirli Demba Ba PSG maçına çıkmak istemiyor

Beşiktaş yönetiminden transfer açıklaması geldi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Dorukhan Toköz'ün Türkiye'de başka bir takımda oynamak istemediğini söyledi. Kocadağ "Bu hafta ya da önümüzdeki hafta olumlu-olumsuz bu konuyu kapamayı düşünüyoruz" dedi.