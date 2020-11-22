Başakşehir'in serisini Beşiktaş sona erdirdi

Beşiktaş'ta sezon başında takımda olup olmayacağı belli olmayan Cyle Larin, üst üste 4. maçta ağları sarstı ve alkış aldı.

Son şampiyona Kartal pençesi: 3-2

Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.