Başakşehir'in serisini Beşiktaş sona erdirdi

Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir, 4 maç sonra mağlup oldu.
Ligde üst üste Trabzonspor (2-0), Fraport TAV Antalyaspor (5-1), İttifak Holding Konyaspor (2-1) ve Gençlerbirliği (2-1) maçlarını kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'a 3-2 yenildi.
Bu sezon Süper Lig'deki 4. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 13 puanda kaldı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi.
Beşiktaş'ta sezon başında takımda olup olmayacağı belli olmayan Cyle Larin, üst üste 4. maçta ağları sarstı ve alkış aldı.
Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisine Beşiktaş nokta koydu.
Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup ederken Milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı ve Ronaldo'nun 2. golünde asist yaptı.
Süper Lig'de 9. haftanın maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Ünlü yorumcu, eski hakem mücadeleyi değerlendirdi.
Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.