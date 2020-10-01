Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, TSİ 18.00'de İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde oluşan torbalar şu şekilde;
1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).
2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).
3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter, Lazio, Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Krasnodar (Rusya)
4. torba: Medipol Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Olympique Marsilya, Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)
NOT: *Play-off turu maçlarının sonucuna göre 3. torbada yer alma ihtimali olan takımlar.
Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
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