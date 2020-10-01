  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 00:04
  • |
  • Son Güncelleme:

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Paylaş

NTV Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi 1 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Medipol Başakşehir'in grup etabında karşılaşacağı muhtemel takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, TSİ 18.00'de İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde oluşan torbalar şu şekilde;

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter, Lazio, Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Krasnodar (Rusya)

4. torba: Medipol Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Olympique Marsilya, Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)

NOT: *Play-off turu maçlarının sonucuna göre 3. torbada yer alma ihtimali olan takımlar.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...'
Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...'

Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...'

Ryan Babel: 'Çok zor bir maç bizi bekliyor'
Ryan Babel: 'Çok zor bir maç bizi bekliyor'

Ryan Babel: 'Çok zor bir maç bizi bekliyor'

Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu
Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu

Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Papiss Cisse İstanbul'a geldi! Hedef Fenerbahçe...
Papiss Cisse İstanbul'a geldi! Hedef Fenerbahçe...

Papiss Cisse İstanbul'a geldi! Hedef Fenerbahçe...

Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Kupa canavarı Bayerm Münih yine şov yaptı
Kupa canavarı Bayerm Münih yine şov yaptı

Kupa canavarı Bayerm Münih yine şov yaptı

Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürdü.

Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor
Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor

Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor

Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet defterini kapayan Fenerbahçe'de sıra geldi kanat transferine. Diego Perotti ve Edin Visca'yla ilgilenen Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimse Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, Bodo Glimt ile 19 maçta 14 gol 17 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun fiyatını sordu.

G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti
G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti

G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti

Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.

Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor
Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor

Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor

Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.

Inter'den Benevento'ya gol yağmuru
Inter'den Benevento'ya gol yağmuru

Inter'den Benevento'ya gol yağmuru

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Benevento'ya konuk oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.