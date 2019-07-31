Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Olympiakos maçının tarihleri belli oldu

SPOR GÜNDEMİ

SON DAKİKA! Emre Mor KAP'a bildirildi SON DAKİKA! Emre Mor KAP'a bildirildi Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u bugün KAP'a bildireceklerini açıkladı. Bu açıklamadan yaklaşık 1,5 saat sonra Sarı-Kırmızılılar KAP bildirimini yaptı.

Ali Koç'a tepki yağıyor! 'Ne 3'ü, en az 5' Ali Koç'a tepki yağıyor! 'Ne 3'ü, en az 5' Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.

Cimbom'u sevince boğan haber! Gece 23:40'ta resmen açıklandı Cimbom'u sevince boğan haber! Gece 23:40'ta resmen açıklandı Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.

SON DAKİKA! Monaco'ya gitti, 11:45'te transferi bitirdi SON DAKİKA! Monaco'ya gitti, 11:45'te transferi bitirdi Radamel Falcao'yu Galatasaray'a kazandırmak için yoğun mesai harcayan menajer Ahmet Bulut, yıldız futbolcunun işini bitirmek için Monaco'ya gitti.

Sahayı terk etmeye kalkmıştı! Dirar sessizliğini bozdu Sahayı terk etmeye kalkmıştı! Dirar sessizliğini bozdu Audi Cup’ta oynanan Bayern Münih maçında taraftarlar tarafından protesto edildikten sonra oyundan çıkmak isteyen Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.

SON DAKİKA! Sonunda ikna oldu SON DAKİKA! Sonunda ikna oldu Fenerbahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Kolarov’da sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Inter’e kapıları kaparken Sırp futbolcu da takımda kalmaya ikna oldu.