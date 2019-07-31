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  • Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Olympiakos maçının tarihleri belli oldu
  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:46
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  • 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:53

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Olympiakos maçının tarihleri belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Olympiakos maçının tarihleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir’in 3. eleme turundaki rakibi Olympiakos ile karşılaşacağı maçların tarihleri belli oldu.

Medipol Başakşehir ile Olympiakos arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ilk maçı 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos Salı günü saat 21.30'da.

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