Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; H Grubu'nda Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile mücadele edecek Başakşehir, ilk maçını 20 Ekim Salı günü Leipzig ile deplasmanda oynayacak. Turuncu-lacivertliler son karşılaşmasına ise 8 Aralık Salı günü Paris Saint-Germain deplasmanında çıkacak.
İlk iki sırayı alacak takımların Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grupta Başakşehir'in maç programı şöyle:
20 Ekim Salı: Leipzig-Başakşehir (TSİ 22.00)
28 Ekim Çarşamba: Başakşehir-PSG (TSİ 20.55)
4 Kasım Çarşamba: Başakşehir-Manchester United (TSİ 20.55)
24 Kasım Salı: Manchester United-Başakşehir (TSİ 23.00)
2 Aralık Çarşamba: Başakşehir-Leipzig (TSİ 20.55)
8 Aralık Salı: PSG-Başakşehir (TSİ 23.00)
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