Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

SPOR GÜNDEMİ

Belhanda'da işlem tamam! Bonservis bedeli ortaya çıktı Belhanda'da işlem tamam! Bonservis bedeli ortaya çıktı Uzun süredir Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray sonunda muradına erdi. Faslı futbolcu, eski takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılıların bu transferden kasasına 7 milyon euro koyması bekleniyor ancak bazı kaynaklar da Nice'in bu parayı vermesinin mümkün olmadığını, Galatasaray'ın oyuncuyu 1,5-2 milyon euroya vereceğini iddia ediyor.

Trabzonspor'dan federasyona çıkarma kararı Trabzonspor'dan federasyona çıkarma kararı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün saat 14.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek.

Yönetimi transfere bu sözlerle ikna etti: Ben ona kefilim Yönetimi transfere bu sözlerle ikna etti: Ben ona kefilim Fenerbahçe yönetiminin kafasında Papiss Cisse'yle ilgili soru işaretleri vardı ancak teknik direktör Erol Bulut ‘ben ona kefilim' diyerek transferin önünü açtı ve 1+1 yıllık imzalar atıldı.

Babel Galatasaray'dan ayrılmamaya kararlı Babel Galatasaray'dan ayrılmamaya kararlı Galatasaray, Rangers karşısında hayal kırıklığı yaratan Hollandalı Ryan Babel'in menajerine takım bulması mesaji iletildi.

Milan'da Ozan Kabak sesleri Milan'da Ozan Kabak sesleri İtalya Ligi Serie A devi Milan, Schalke'de oynayan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı gündemine aldı.