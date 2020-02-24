  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 07:25
  • |
  • 24 Şubat 2020 Pazartesi 07:25

Başakşehir'in rakibi Sporting, ligde de tam gaz devam

Başakşehir'in rakibi Sporting, ligde de tam gaz devam

Paylaş

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting, sahasında Boavista'yı 2-0 yendi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'de Boavista'yı 2-0 mağlup etti.

Portekiz liginin 22. haftasına 4. sırada giren Sporting Lizbon, puan tablosunun 9. basamağındaki Boavista'yı ağırladı.

Sporting Lizbon, Sporar'ın 13 ve Plata'nın 42. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Puanını 39'a çıkaran Sporting Lizbon, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Medipol Başakşehir, 3-1 kaybettiği Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının rövanşında, 27 Şubat Perşembe günü Sporting Lizbon'u konuk edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'da 7368 gün sonra gelen galibiyet sevinci

title

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler...

title

Engin Verel: 'Onyekuru becerikli olsa Galatasaray 6-7 yapardı'

Herkes bu görüntüyü konuşuyor!

SPOR GÜNDEMİ

Seri son buldu
Seri son buldu

Seri son buldu

Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı
Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı

Ali Koç Fenerbahçe taraftarını tokatladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.

'Onyekuru becerikli olsa Galatasaray 6-7 yapardı'
'Onyekuru becerikli olsa Galatasaray 6-7 yapardı'

'Onyekuru becerikli olsa Galatasaray 6-7 yapardı'

Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın 21 yıl sonra gelen Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.

FLAŞ! Ali Koç Ersun Yanal için kararını verdi
FLAŞ! Ali Koç Ersun Yanal için kararını verdi

FLAŞ! Ali Koç Ersun Yanal için kararını verdi

Son 4 haftada 11 puan kaybeden F.Bahçe’de Ersun Yanal’la yola devam edilmeyecek...

Eşofman totemi
Eşofman totemi

Eşofman totemi

GLAATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bilindiği üzere maçlara genellikle takım elbiseyle çıkıyordu.

Galatasaray bu zafer için 7368 gün bekledi
Galatasaray bu zafer için 7368 gün bekledi

Galatasaray bu zafer için 7368 gün bekledi

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray, bu zafere tam 7 bin 368 gün sonra ulaşabildi.

Donk rekor kırdı
Donk rekor kırdı

Donk rekor kırdı

KADIKÖY’DE skoru G.Saray adına 1-1’e getiren golü atan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk’un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.