Başakşehir'in rakibi son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.
İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor.
Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKAT
Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.
İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.
PARIS SAINT-GERMAIN LİGDE LİDER
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain, 8 haftası geride kalan Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) lider durumda bulunuyor.
PSG, 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 18 puan topladı. Aynı puana sahip Lille'in averajla önünde zirvede yer alan PSG, bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
PSG'DEKİ EKSİKLER
Fransa ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor.
PSG'de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den ayrıldıkları 2016 yazından sonra yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilere geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, performanslarıyla göz dolduruyor. Tecrübeli ikili, ilk 6 haftada 5 gole etki ederek Süper Lig'im "en iyileri" arasına girdi.
Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.
'Belim ağrıyor' deyip BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyen Sofiane Feghouli iyileşse de bu hafta da ilk 11'de sahaya çıkamayacak.
Sezona iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un futbolcu tercihleri ve yaptığı oyuncu değişiklikleri takdir topladı.