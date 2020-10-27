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aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 09:32
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Başakşehir'in rakibi son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG

Başakşehir'in rakibi son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG

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Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında yarın Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.

İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKAT

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

PARIS SAINT-GERMAIN LİGDE LİDER

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain, 8 haftası geride kalan Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) lider durumda bulunuyor.

PSG, 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 18 puan topladı. Aynı puana sahip Lille'in averajla önünde zirvede yer alan PSG, bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

PSG'DEKİ EKSİKLER

Fransa ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor.

PSG'de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

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