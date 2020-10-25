Başakşehir'in rakibi PSG, farklı kazandı

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, Moise Kean'ın 3. ve 23. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede ise PSG'de 82. ve 88. dakikalarda sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, takımının üçüncü ve dördüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 18'e yükseltti. Dijon ise 2 puanda kaldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bırakan Radamel Falcao'nun gördüğü kartlar tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kart kararı için, "Böyle bir kural olur mu Allah aşkına... Saçma sapan sarı karttı. En kötü bir tanesiyle kurtarabilirdi." ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “3 puan bize iyi geldi, küçük bir moral oldu ama Falcao'yu kaybettiğimize üzgünüz” dedi.
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, ilk yarıda 4-1 geriye düştükten sonra maçta puan almak için çok şanslarının kalmadığını söyledi.
Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Emre Kılınç, maçın ardından konuştu.
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 mağlup etti.