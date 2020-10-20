Başakşehir'in rakibi Leipzig'de korona vakası

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Milli takım dönüşünde yapılan testin ardından tedbir amaçlı izolasyona alınan ve Augsburg maçının kadrosundan çıkarılan Haidara, son test sonrasında karantinaya girdi.
Kulüp Sportif Direktörü Markus Krösche, Haidara'nın durumunun iyi olduğunu ve ihtiyaç duyduğu desteği kulüpten alacağını ifade etti.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Amadou Haidara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
iddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi.
Takımın 'el freni' olmaya devam ediyor
Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Devre arasında yapılacak takviyeler kadar gönderilecek isimler de merak ediliyor. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli hocası Fatih Terim gönderilmesini istediği 5 oyuncuyu yönetime bildirdi. İşte detaylar...
Yaptığı çarpıcı transferlerle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Göztepe deplasmanında 3 artı, 2 eksi özellik dikkat çekiyor.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.