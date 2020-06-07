Başakşehir'in rakibi fire vermedi

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 26. haftasında Randers'i ağırladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Kopenhag, 3. dakikada Mikkel Kaufmann ve 26. dakikada Jens Stage'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Konuk takımın tek golü, 83. dakikada Emil Ris Jakobsen'den geldi.
Son hafta maçından galip ayrılan Kopenhag, normal sezonu lider Midtjylland'ın 9 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada tamamladı.
Normal sezonun sona erdiği ligde şampiyonluk grubu karşılaşmalarına geçilecek.
Medipol Başakşehir, ilk maçını 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag'a konuk olacak.
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