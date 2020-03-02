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aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 07:56
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  • 02 Mart 2020 Pazartesi 07:56

Başakşehir'in konuğu Gaziantep! İşte muhtemel 11'ler...

Başakşehir'in konuğu Gaziantep! İşte muhtemel 11'ler...

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Süper Lig'in 24. haftasının kapanış gününde Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sport canlı yayınlayacak.

Başakşehir karşılaşmaya 46 puanla Süper Lig'in 4. sırasında çıkıyor. Başakşehir bu maçı kazandığı taktirde eksik maçı bulunan Trabzonspor'un üzerinde liderlik koltuğuna oturacak. Maç öncesinde Gaziantep FK'nın ise 31 puanı bulunuyor.

İki takımın eksikleri

Ev sahibi Başakşehir'de eksik futbolcu bulunmazken Gaziantep FK'da ise Muğdat Çelik ve Güray Vural'ın sakatlıkları sürüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Gulbrandsen

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Morais, Maxim, Sousa, Kenan Özer, Twumasi, Kayode, Muhammet Demir

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