Başakşehir'in konuğu Beşiktaş! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck, Alex Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Eljero Elia, Demba Ba, Enzo Crivelli
BEŞİKTAŞ: Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Jeremain Lens, Kevin-Prince Boateng, Nicolas N'Koudou, Burak Yılmaz
SERGEN YALÇIN İLE İKİDE İKİ
Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile 1-1 beraber kalan turuncu-lacivertli takım, haftaya 40 puanla üçüncü sırada girdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanan Beşiktaş ise 36 puanla 7. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN ZORLU PERİYODU BAŞLIYOR
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek.
Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, üstünde yer alan takımlardan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak.
Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak.
BURAK YILMAZ'TAN 4 MAÇLIK SERİ
Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, son 4 resmi maçta 4 gol kaydetti.
Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 gole imza attı.
BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN VE DORUKHAN YOK
Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, sarı kart cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada görev alamayacak.
Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Gökhan, 21. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü.
Sakatlığı henüz geçmeyen Dorukhan Toköz de mücadelede forma giyemeyecek.
5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.
BEŞİKTAŞ'IN KABUSU BAŞAKŞEHİR
Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor.
Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 25 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip arasında 23'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 25 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 30, Beşiktaş ise 28 gol attı.
Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 18 resmi maçtan sadece 3'ünü kazandı.
SÜPER LİG'DE 12. RANDEVU
İki ekip Süper Lig'de 23 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 golüne, turuncu-lacivertli ekip 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Park'ta yapılan maç 1-1 tamamlandı.
BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMANDA TEK GALİBİYETİ VAR
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi. İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 12 kez karşı karşıya geldi. 11'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 6'sını Medipol Başakşehir, 1'ini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Rekabette sahasındaki son 3 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 18 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 12 maçın tamamında gol yerken, 3'ünde gol yollarında suskun kaldı.
(Sporx)
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