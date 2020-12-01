Başakşehir'in konuğu Alman ekibi Leipzig

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip.
İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı.
Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek.
Tedavileri süren Mehmet Topal ve Enzo Crivelli'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.
Son olarak Konyaspor'da görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un gündemine girdi. Dadaşların diğer hoca adayı ise Ünal Karaman.
Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Namoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.
Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.
Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.
Son 2 haftada oynadığı tempolu, bol pozisyonlu futboluyla büyük beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksikler dönse dahi sınıf atlatan ilk 11'i bozmayacak.
Oyuncularının Sivas Belediyespor maçındaki olumlu performanslarına güvenmesi ve ilk 11 konusunda yaşadığı kararsızlık Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde sahadan hüsranla ayrılmasına sebep oldu.