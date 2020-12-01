Başakşehir'in konuğu Alman ekibi Leipzig

SPOR GÜNDEMİ

Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor Aykut Kocaman bombası! Geri dönüyor Son olarak Konyaspor'da görev yapan ve yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman, Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran BB. Erzurumspor'un gündemine girdi. Dadaşların diğer hoca adayı ise Ünal Karaman.

Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı! Numanoğlu'nun babası oğlunun başını yaktı! Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Namoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.

Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı Derbide Caner Erkin'in küfürleri ekranlara yansıdı Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.

Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya tepki Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.

Fatih Terim'den radikal karar Fatih Terim'den radikal karar Son 2 haftada oynadığı tempolu, bol pozisyonlu futboluyla büyük beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksikler dönse dahi sınıf atlatan ilk 11'i bozmayacak.