  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 11:21
  • |
  • Son Güncelleme:

Başakşehir'in istediği genç yıldız Danimarka'ya gitti

Başakşehir'in istediği genç yıldız Danimarka'ya gitti

Paylaş

IHA

Medipol Başakşehir'in kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu 18 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ibrahim Said, Danimarka 1. Lig takımlarından Viborg FF ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni sezon kadro planlamasına devam eden ve bir yandan da geleceğe dönük potansiyelli futbolcuları renklerine bağlamak için çalışmalar yapan Başakşehir’in istediği Ibrahim Said, Danimarka’yı tercih etti. Dabo Babes Academy orta saha oyuncusu Nijeryalı Said, Danimarka 1. Lig takımlarından Viborg FF ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

2019 FIFA U17 Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahim’in transferi hakkında Nijerya basınına açıklamalarda bulunan Dabo Babes Akademi Koordinatörü Muzammil Dalhatu Yola, "Şu anda Abuja’da, yeni ekibine katılmak için Danimarka’ya gitmeden önce çalışma iznini bekliyor. Club Brugge ve İstanbul Başakşehir de ilgilendi ama kendini geliştirmek için iki kulüpte de oynayacak zamanı olmayacaktı. Viborg’un, Afrikalı oyuncuları geliştirme geçmişi var. Genç bir oyuncu olarak bu onun için iyi bir hamle" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ibrahim Said’in ismi bir dönem Fenerbahçe’yle de anılmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Cimbom'un sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı! İmzalar atılıyor
Cimbom'un sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı! İmzalar atılıyor

Cimbom'un sır gibi sakladığı transfer ortaya çıktı! İmzalar atılıyor

Terim'den yönetime: 'Bana Seri'yi alın'
Terim'den yönetime: 'Bana Seri'yi alın'

Terim'den yönetime: 'Bana Seri'yi alın'

Perotti bir adım uzakta
Perotti bir adım uzakta

Perotti bir adım uzakta

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış
Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış

Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış

Kara Kartal, İttifak Holding Konyaspor deplasmanındaki hezimetin nedenlerini sorguluyor: 1-Golcü transferindeki yanlış politika. 2- Kanat forvet yetersizliği. 3- Yüksek maaşlar nedeniyle tartışma konusu olan ve küstürülen yıldızlar. 4- Trabzonspor galibiyetiyle örtbas edilen eksiklikler. 5- Teknik yönetimdeki problemler...

Hoca 'forvetten önce kanat istiyorum' dedi, Fener geri adım attı
Hoca 'forvetten önce kanat istiyorum' dedi, Fener geri adım attı

Hoca 'forvetten önce kanat istiyorum' dedi, Fener geri adım attı

Haftalardır Ze Luis için Porto'nun kapısını aşındıran Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ‘Forvetten önce kanat istiyorum' sözleri üzerinde golcü futbolcuda geri adım attı.

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.

İngiliz basını: 'Afobe, ya Sörloth gibi olursa?'
İngiliz basını: 'Afobe, ya Sörloth gibi olursa?'

İngiliz basını: 'Afobe, ya Sörloth gibi olursa?'

Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.

Taraftar isyan etti, Başkan Çebi transfere engel oldu
Taraftar isyan etti, Başkan Çebi transfere engel oldu

Taraftar isyan etti, Başkan Çebi transfere engel oldu

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'ye, Alanyaspor talip oldu ancak genç futbolcunun ayrılığına Başkan Ahmet Nur Çebi izin vermedi.

Ayrılık krizi! 5'i de gitmek istemiyor
Ayrılık krizi! 5'i de gitmek istemiyor

Ayrılık krizi! 5'i de gitmek istemiyor

Beşiktaş'ta gönderilmek istenen 5 futbolcu var ve hiçbiri gitmeyi kabul etmiyor.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.