Başakşehir'in gücü Paris Saint Germain'e yetmedi...

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi PSG karşısında 2-0 mağlup oldu. PSG adına golleri sezon başında transfer olan Moise Kean attı. Başakşehir maç boyunca Visca, Deniz Türüç, İrfan Can ile fırsatlar yakalasa da gol atmayı başaramadı. Rakip PSG ise yakaladığı iki fırsatı gole çevirdi ve maçı kazandı.
Bu sonuçla temsilcimiz iki maç sonunda puan alamadı. Böylece Bursaspor 'un ardından Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk iki maçında puan alamayan ikinci Türk takımı Başakşehir oldu.
Başakşehir grupta 3. maçını 4 Kasım 2020 tarihinde Manchester United ile sahasında oynayacak.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli
Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Herrera, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
2' Başakşehir'de Crivelli, rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle sarı kart gördü. bit.ly/2JeMAk6
16' Başakşehir gole çok yaklaştı! Visca'nın vuruşu az farkla auta gitti...
26' Başakşehir'de Rafael'in uzaktan şutunda kaleci Navas topu güçlükle karşıladı! Temsilcimizin baskı yaptığı dakikalar...
27' Paris Saint-Germain'de Neymar sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor. Sarabia oyunda.
38' Başakşehir'in uzaktan denemeleri devam ediyor. Edin Visca yay önünden bulduğu pozisyonda kaleyi denedi ancak top auta gitti.
İLK YARI SONUCU | Başakşehir 0-0 PSG
46' İkinci yarı başladı
49' Başakşehir'de sarı kart gören oyuncu Epureanu.
54' Maçtaki 3. sarı kart da yine Başakşehir cephesinde. Mehmet Topal kartı gören isim...
57' Başakşehir'den müthiş kontra atak. Kaleci Mert oyunu çabuk başlattı. Visca 3'e 3 yakaladığımız PSG kalesine topu sürüp ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Navas yine başarılı!
63' Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım, Bolingoli yerine oyunda.
64' GOL | Moise Kean
Medipol Başakşehir 0-1 Paris Saint-Germain
71' İNANILMAZ, İNANILMAZ, İNANILMAZ! PSG kalesinde müthiş karambol. Son olarak Deniz Türüç'ün şutunda kaleci Navas yine imkansızı başarıp gol olmasını önledi. Bugün duvar ördü kalesine adeta...
79' GOL | Moise Kean
Medipol Başakşehir 0-2 Paris Saint-Germain
80' Mbappe savunmanın arkasına sarkmak istedi ama ofsayt pozisyonunda kaldı.
90' Başakşehir etkili geldi. Kullanılan köşe vuruşunda Epureanu uygun durumda topu tamamlayamadı
90+4' Visca ceza sahasına girmeden etkili bir vuruş yaptı ama top az farkla auta gitti
Mücadeleyi konuk ekip 2-0 galip bitirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile PSG karşılaştı.
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