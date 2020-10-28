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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 20:46
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Başakşehir'in gücü Paris Saint Germain'e yetmedi...

Başakşehir'in gücü Paris Saint Germain'e yetmedi...

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Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan Başakşehir, 2. hafta maçında PSG karşısında 2-0 mağlup oldu. Maç boyunca gole çok yaklaşan ve 15 şut çeken Başakşehir kaleci Navas'ı geçemezken Paris Saint-Germain'in yıldızı Mbappe iki gol pası ile yeni transfer Moise Kean'in iki gol atmasını sağladı.

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi PSG karşısında 2-0 mağlup oldu. PSG adına golleri sezon başında transfer olan Moise Kean attı. Başakşehir maç boyunca Visca, Deniz Türüç, İrfan Can ile fırsatlar yakalasa da gol atmayı başaramadı. Rakip PSG ise yakaladığı iki fırsatı gole çevirdi ve maçı kazandı.

Bu sonuçla temsilcimiz iki maç sonunda puan alamadı. Böylece Bursaspor 'un ardından Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk iki maçında puan alamayan ikinci Türk takımı Başakşehir oldu.

Başakşehir grupta 3. maçını 4 Kasım 2020 tarihinde Manchester United ile sahasında oynayacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Herrera, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

2' Başakşehir'de Crivelli, rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle sarı kart gördü. bit.ly/2JeMAk6

16' Başakşehir gole çok yaklaştı! Visca'nın vuruşu az farkla auta gitti... 

26' Başakşehir'de Rafael'in uzaktan şutunda kaleci Navas topu güçlükle karşıladı! Temsilcimizin baskı yaptığı dakikalar...

27' Paris Saint-Germain'de Neymar sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor. Sarabia oyunda. 

38' Başakşehir'in uzaktan denemeleri devam ediyor. Edin Visca yay önünden bulduğu pozisyonda kaleyi denedi ancak top auta gitti. 

İLK YARI SONUCU | Başakşehir 0-0 PSG

46' İkinci yarı başladı

49' Başakşehir'de sarı kart gören oyuncu Epureanu.

54' Maçtaki 3. sarı kart da yine Başakşehir cephesinde. Mehmet Topal kartı gören isim...

57' Başakşehir'den müthiş kontra atak. Kaleci Mert oyunu çabuk başlattı. Visca 3'e 3 yakaladığımız PSG kalesine topu sürüp ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Navas yine başarılı!

63' Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım, Bolingoli yerine oyunda.

64' GOL | Moise Kean

Medipol Başakşehir 0-1 Paris Saint-Germain

71' İNANILMAZ, İNANILMAZ, İNANILMAZ! PSG kalesinde müthiş karambol. Son olarak Deniz Türüç'ün şutunda kaleci Navas yine imkansızı başarıp gol olmasını önledi. Bugün duvar ördü kalesine adeta... 

79' GOL | Moise Kean

Medipol Başakşehir 0-2 Paris Saint-Germain

80' Mbappe savunmanın arkasına sarkmak istedi ama ofsayt pozisyonunda kaldı.

90' Başakşehir etkili geldi. Kullanılan köşe vuruşunda Epureanu uygun durumda topu tamamlayamadı

90+4' Visca ceza sahasına girmeden etkili bir vuruş yaptı ama top az farkla auta gitti

Mücadeleyi konuk ekip 2-0 galip bitirdi.

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