Başakşehir'in Avrupa'daki kaderini Leipzig maçı çizecek

Şampiyonlar Ligi'nde dünya devleriyle eşleşmesine karşın ilk günden bu yana grupta iddialı olduklarını söyleyen Okan Buruk için 4. maçlar sonunda oluşan tablo net... Temsilcimizin tarih yazarak gruptan çıkabilmesi adına tek bir şansı var. O da haftaya çarşamba günü İstanbul'da oynanacak olan Leipzig maçını kazanmak.
Turuncu-Lacivertliler'in; Manchester United'ı olduğu gibi Almanlar'ı da evinde devirmesi halinde grupta kartlar yeniden dağıtılacak. Bir sonraki maçta; 9 puana ulaşan Manchester United'ın PSG'yi yenmesi halinde Başakşehir'in gruptan çıkma şansı son maça kalabilir. Aksi takdirde alınacak her sonuçta Buruk ve öğrencileri son maçta ya Avrupa Ligi için sahaya çıkacak ya da Devler Ligi'ndeki ilk sezonunda gruptan sonucu olarak ayrılacak.
OKAN BURUK HER ŞEYİ DENEDİ
Kariyerinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında takımına oynattığı futbolla övgü alan Okan Buruk maç sonunda son derece üzgündü. Deneyimli teknik adam, 3-0 geriye düşmesine rağmen yaptığı hamlelerle ikinci yarıda oyuna ortak olsa da umduğunu bulamadı. Buruk ve öğrencilerinin performansı yine de alkış aldı.
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