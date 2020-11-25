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aksam.com.tr
  • 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:13
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Başakşehir'in Avrupa'daki kaderini Leipzig maçı çizecek

Başakşehir'in Avrupa'daki kaderini Leipzig maçı çizecek

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Grupta 4. maçlar sonunda 3 puanda kalan temsilcimiz Başakşehir şansını İstanbul'da deneyecek. Haftaya çarşamba Leipzig'i konuk edecek olan Turuncu-Lacivetliler, Almanlar'a karşı kazanıp iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde dünya devleriyle eşleşmesine karşın ilk günden bu yana grupta iddialı olduklarını söyleyen Okan Buruk için 4. maçlar sonunda oluşan tablo net... Temsilcimizin tarih yazarak gruptan çıkabilmesi adına tek bir şansı var. O da haftaya çarşamba günü İstanbul'da oynanacak olan Leipzig maçını kazanmak.

Turuncu-Lacivertliler'in; Manchester United'ı olduğu gibi Almanlar'ı da evinde devirmesi halinde grupta kartlar yeniden dağıtılacak. Bir sonraki maçta; 9 puana ulaşan Manchester United'ın PSG'yi yenmesi halinde Başakşehir'in gruptan çıkma şansı son maça kalabilir. Aksi takdirde alınacak her sonuçta Buruk ve öğrencileri son maçta ya Avrupa Ligi için sahaya çıkacak ya da Devler Ligi'ndeki ilk sezonunda gruptan sonucu olarak ayrılacak.

OKAN BURUK HER ŞEYİ DENEDİ

Kariyerinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında takımına oynattığı futbolla övgü alan Okan Buruk maç sonunda son derece üzgündü. Deneyimli teknik adam, 3-0 geriye düşmesine rağmen yaptığı hamlelerle ikinci yarıda oyuna ortak olsa da umduğunu bulamadı. Buruk ve öğrencilerinin performansı yine de alkış aldı.

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