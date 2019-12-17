Başakşehir'de Robinho ve Vieira ile yollar ayrılıyor

Teknik Direktör Okan Buruk’un raporu sonrasında Robinho ve Vieira ile yolların ayrılmasına karar verildi. Turuncu-Lacivertli ekip bu oyuncuların yerine bir forvet ve bir de orta saha almak için çalışmalara başladı. Buruk ve scout ekibinin bazı isimler üzerinde durduğu ve ilk yarının bitimi ile transferi düşünülen oyuncuların netleşeceği, yönetimin de futbolcularla ve kulüpleriyle görüşme yapacağı ifade edildi. (Star Spor)