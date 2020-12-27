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aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 22:02
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Başakşehir'de Martin Skrtel kabusu yaşanıyor

Başakşehir'de Martin Skrtel kabusu yaşanıyor

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Başakşehir-Kasımpaşa maçının ikinci yarısında sakatlanan Martin Skrtel, sedyeyle oyun dışına alınmıştı. Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptuğu belirtildi.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

Medipol Başakşehir'in golleri 27. dakikada Nacer Chadli ve 90+2. dakikada Visca'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Hodzic attı.

Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlandı.

Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi. Yaklaşık 2 dakikalık müdahalenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.

Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptuğu belirtildi.

Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre; takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.

Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. 

Martin Skrtel, soyunma odasından tekerlekli sandalye ile ayrıldı.

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