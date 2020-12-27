Başakşehir'de Martin Skrtel kabusu yaşanıyor

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.
Medipol Başakşehir'in golleri 27. dakikada Nacer Chadli ve 90+2. dakikada Visca'dan gelirken, Kasımpaşa'nın gollerini 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 84. dakikada Hodzic attı.
Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlandı.
Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi. Yaklaşık 2 dakikalık müdahalenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.
Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptuğu belirtildi.
Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre; takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.
Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
Martin Skrtel, soyunma odasından tekerlekli sandalye ile ayrıldı.
Süper Lig'de 14. haftayı 25 puan ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.
Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
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