Başakşehir'de deprem! Olympiakos maçından sonra karar verilmişti...

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Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasının ardından birçok yıldızını kaybedecek gibi görünen, fakat Okan Buruk’un gelişiyle hem eldeki oyuncularını tutan hem de üstüne dikkat çekici takviyeler yapan Başakşehir yönetiminin transfer inadı bu sefer kırıldı.
OLYMPİAKOS MAÇINDAN SONRA KARAR VERİLDİ
Visca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir gibi futbolcuların gidişine izin vermeyen Göksel Gümüşdağ’ın artık gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenilirken, başkanın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olympiakos mağlubiyetinin ardından radikal bir karar aldığı belirtildi. Dün Malatyaspor karşısında tel tel dökülen oyuncuları gören Başkan Gümüşdağ’ın operasyona Fenerbahçe’ye gitmek istediğini açıkça belirten İrfan Can Kahveci’den başlayacağı iddia edilirken, yönetimin Okan Buruk’tan geniş çaplı bir rapor istediği bildirildi.
Defans ve ön liberoya bir yerli oyuncusu takviyesi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bombayı patlattı.
Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Orhan Ak ile taraftar arasında yaşanan kriz devam ediyor.
3-0 biten maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Abdullah Avcı'nın tek tesellisi Victor Ruiz oldu.
Burak’ın yanına bir golcü daha isteyen Beşiktaş’ta listeye 26 yaşındaki Sambacı eklendi. Siyah-Beyazlı yönetimin Luan’ı kiralamak için Gremio ile pazarlıklara başladığı bildirildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Süper Lig'de ilk hafta maçında Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta maç sonu Adem Ljajic'in isyan ettiği öğrenildi.
Daha önce "Derin bir kadromuz var. Transfer yapmayabiliriz" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 3-0'dan sonra ikna edildi. Yönetim sol kanat ve golcü için gaza basacak.