Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin 'A takım listesindeki oyuncu sayısı 9'un altına düşmesi halinde hükmen yenilgi kararıyla ilgili konuştu ve "Maç ertelememiz söz konusu değil" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında hükmen mağlubiyet kuralını uygulama kararı aldı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.
Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu bir araya getiren Süper Kupa finali 12 yıl sonra yurt dışında oynanacak. Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile kupa şampiyonu Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele Katar'da oynanacak.
Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve umut vermeyen oyun sonrası teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu tehlikeye girdi.
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• Fenerbahçe yönetiminin neredeyse tamamı Erol Bulut ile yolların ayrılmasını istiyor.
• Erol Bulut'un yerine Lucien Favre'nin getirilmesi isteniyor.
• Ali Koç ise hocayı ani bir kararla göndermek istemiyor.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u tek golle geçti.
Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.
DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.