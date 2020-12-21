Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir: 'Maç ertelememiz söz konusu değil' Nihat Özdemir: 'Maç ertelememiz söz konusu değil' Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin 'A takım listesindeki oyuncu sayısı 9'un altına düşmesi halinde hükmen yenilgi kararıyla ilgili konuştu ve "Maç ertelememiz söz konusu değil" dedi.

Son dakika: TFF'den tarihi karar! Resmi açıklama birazdan yapılacak Son dakika: TFF'den tarihi karar! Resmi açıklama birazdan yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında hükmen mağlubiyet kuralını uygulama kararı aldı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.

Süper Kupa finali Katar'da oynanacak Süper Kupa finali Katar'da oynanacak Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu bir araya getiren Süper Kupa finali 12 yıl sonra yurt dışında oynanacak. Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile kupa şampiyonu Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele Katar'da oynanacak.

Yönetimden Ali Koç'a baskı: Erol Bulut'u gönderip onu alalım Yönetimden Ali Koç'a baskı: Erol Bulut'u gönderip onu alalım Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve umut vermeyen oyun sonrası teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu tehlikeye girdi.



DETAY

• Fenerbahçe yönetiminin neredeyse tamamı Erol Bulut ile yolların ayrılmasını istiyor.

• Erol Bulut'un yerine Lucien Favre'nin getirilmesi isteniyor.

• Ali Koç ise hocayı ani bir kararla göndermek istemiyor.

Samsunspor seriye taktı, zirve takibini sürdürdü Samsunspor seriye taktı, zirve takibini sürdürdü TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u tek golle geçti.