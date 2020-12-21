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aksam.com.tr
  • 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:55
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Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

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Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi 1 futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Detaylar birazdan...

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Son dakika: TFF'den tarihi karar! Resmi açıklama birazdan yapılacak

Son dakika: TFF'den tarihi karar! Resmi açıklama birazdan yapılacak

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Süper Kupa finali Katar'da oynanacak

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Yönetimden Ali Koç'a baskı: Erol Bulut'u gönderip onu alalım
Yönetimden Ali Koç'a baskı: Erol Bulut'u gönderip onu alalım

Yönetimden Ali Koç'a baskı: Erol Bulut'u gönderip onu alalım

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve umut vermeyen oyun sonrası teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu tehlikeye girdi.

DETAY
• Fenerbahçe yönetiminin neredeyse tamamı Erol Bulut ile yolların ayrılmasını istiyor.
• Erol Bulut'un yerine Lucien Favre'nin getirilmesi isteniyor.
Ali Koç ise hocayı ani bir kararla göndermek istemiyor.

Samsunspor seriye taktı, zirve takibini sürdürdü
Samsunspor seriye taktı, zirve takibini sürdürdü

Samsunspor seriye taktı, zirve takibini sürdürdü

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u tek golle geçti.

Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı
Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı

Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı

Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.
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