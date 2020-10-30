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aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 19:47
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Başakşehir'de 1 futbolcuda koronavirüs

Başakşehir'de 1 futbolcuda koronavirüs

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Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, futbol takımının oyuncuları, teknik heyet, idari ve destek ekiplerine yapılan rutin Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı, bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.

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Başakşehir'de 1 futbolcuda koronavirüs
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Her alanda olduğu gibi transferde de büyük bir rekabete tutuşan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sefer genç bir futbolcu için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp Bursaspor'un yıldız adayı Ali Akman'ı transfer etmek için girişimlere başlarken transfere Emre Belözoğlu da dahil. Aslan'ın kozu Ali Akman'ın Ayhan Akman'ın yeğeni olması; Fenerbahçe ise son yıllarda yaptığı gibi bu transferde de ezeli rakibine sürpriz yapmak istiyor.
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