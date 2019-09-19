Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu Roma deplasmanında! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den yayınlanacak. Karşılaşmayı Estrada Fernandez yönetecek.

Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti.

Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

- Avrupa'da 21. maç

Medipol Başakşehir, Roma mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, geride kalan 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

- Okan Buruk ilk peşinde

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 3. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos'a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayacak.

- Skrtel forma giyemeyecek

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında İtalya temsilcisi Roma'ya konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 29 gole engel olamadı.

- Okan Buruk yönetiminde yedinci resmi maç

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yedinci resmi maçına çıkacak.

Buruk idaresinde Avrupa'da 3. karşılaşmasına çıkacak turuncu-lacivertliler, ilk 2 maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına yenildi.

Medipol Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.

- Deplasmanda 11. maç

Turuncu-lacivertli ekip, Roma mücadelesi ile Avrupa kupalarında 11. kez deplasmanda ter dökecek.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 10 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 10 maçta 11 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

- En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu.

Visca'yı, 3'er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

- Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaştı.

MUHTEMEL 11'LER

Roma: Lopez, Florenzi, Mancini, Facio, Kolarov, Cristante, Vereout, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet Topal, Visca, Aleksic, Robinho, Crivelli