Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.