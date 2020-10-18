Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor

Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde Almanya’ya hareket edecek ve TSİ 20.00’de Red Bull Arena’a yapacağı çalışmayla Leipzig karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ikilisi için yeni karar verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında iki futbolcuyu da 11'de oynatacak. Terim, Feghouli-Belhanda ikilisini sürekli oynatarak hem maksimum verim almayı hem de onlara kulüp arayan yönetimin işini kolaylaştırmayı planlıyor.
Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi ligin namağlup takımlarından Göztepe'ye konuk olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki kadrosunda mecburen değişikliğe gidecek.
Fernando Muslera'nın sakatlığı Galatasaray'ın ardından Uruguay Milli Takımı'nı da vurdu. Nando'nun yerine forma giyen kaleci Campana, ülkede eleştiri oklarının hedefi oldu.
Mbwana Samatta sadece golleriyle değil, futbol karakteriyle de Fenerbahçe'ye umut oldu. Samatta; gezen, topu ayağında tutmayan yapısıyla takım oyununa çok uygun bir isim olarak görülüyor
Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, siyah-beyazlı kulübe gelmenin kendisi için önemli bir adım olduğunu söyledi.
G.Saray'da orta saha takviyesi konuşulsa da Aslan hedefini sol bek olarak belirledi. Ara transferde Marcao veya Luyindama yüksek bir bedelle satılırsa Leipzig ile Uruguaylı sol bek için masaya oturulacak.