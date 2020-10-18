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aksam.com.tr
  • 18 Ekim 2020 Pazar 14:16
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Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor

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IHA

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde Almanya’ya hareket edecek ve TSİ 20.00’de Red Bull Arena’a yapacağı çalışmayla Leipzig karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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