Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadeleyi beIN Sport canlı yayınlayacak.
İki takımın eksikleri
Çaykur Rizespor'da kart cezalısı Ivanildo Fernandes ile Montassar Talbi maç kadrosunda yer almayacak.
Medipol Başakşehir'de cezali Crivelli kadroda yok. Robinho'nun ise sakatlığını tam atlatamaması sebebiyle kadroda olması beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Boldrin, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Aminu, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Skoda
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Gulbrandsen
(Sporx)
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