Başakşehir, PSG'ye hazır

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'ndaki antrenman, Fransa'da devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Başakşehirli futbolcuların, koşu ve top kapma çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir ile PSG arasında Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Gelişen takım var. Yol uzun, bunlar olacak. Önemli olan oyunun felsefesini her seferinde daha iyi hale getirebilmek ve geliştirebilmektir." dedi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç ile çekişeceklerini söyledi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile aynı gruba düşen Norveç'te Alexander Sörloth kurayı değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maçın sonunda sahada yaptıklarından gurur duyacakları bir oyun ortaya koymaya çalışacaklarını belirtti.
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. Grubu zirvede bitirmek isteyen millilerin, Hollanda ile zirve mücadelesi yapacağı öngörülüyor.