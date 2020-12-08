Başakşehir, PSG'ye hazır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

'PlayStation'da bile olmaz'

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Gelişen takım var. Yol uzun, bunlar olacak. Önemli olan oyunun felsefesini her seferinde daha iyi hale getirebilmek ve geliştirebilmektir." dedi.