Başakşehir-PSG maçı iddaa oranları belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Paris Saint Germain ile 28 Ekim Çarşamba 20:55'te karşılaşacak.
Maç öncesinde iddaa risk yönetimi, Başakşehir - PSG maçının iddaa oranlarını da belirledi. PSG'nin galibiyetine 1.12 oran veren risk yönetimi maçın beraberlik oranını 6.00 olarak belirlerken; Başakşehir'e ise 8.50 oran verdi.
İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de gol krallığı oranlarını belirledi.
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak arasında gerçekleştirilen dev zirveden ‘mutabakat' kararı çıktı. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz karşılıklı verilen demeçlerin kendilerini üzdüğünü dile getirirken bundan böyle yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak'ın konuşması yönünde karar alındı. İşte dev zirvede konuşulanlar…
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.
Beşiktaş Kulübü, araç kiralama şirketi Europcar'ın siyah-beyazlı erkek basketbol takımına sponsor olduğunu açıkladı.
Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.