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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:06
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:06

Başakşehir pas ve şut çalıştı

Başakşehir pas ve şut çalıştı

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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 10.30 ve 17.00'de 2 ayrı grup olarak yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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