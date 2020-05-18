Başakşehir pas ve şut çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

Kulüpler Birliği yarın toplanıyor Kulüpler Birliği yarın toplanıyor Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te telekonferansla toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Belhanda'nın menajerinden transfer açıklaması Belhanda'nın menajerinden transfer açıklaması Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda için menajeri William D'Avila konuştu.

Yeni golcü şaka gibi rakama geliyor! İtiraf etti Yeni golcü şaka gibi rakama geliyor! İtiraf etti Galatasaray, Florin Andone ve teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediğini yönetime ilettiği Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu 2 ayrılık sebebiyle öncelik forvet transferine verilirken bir süredir adı Sarı-Kırmızılılarla anılan Enner Valencia'dan itiraf geldi. Ekvadorlu golcü “Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ünlü bir kulüp ile görüşmelere başladık” derken bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü. Cimbom'un transferi uygun bir maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor.

Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.

Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yağdı.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.