Başakşehir pas ve şut çalıştı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın saat 10.30 ve 17.00'de 2 ayrı grup olarak yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Kulüpler Birliği, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00'te telekonferansla toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.
Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda için menajeri William D'Avila konuştu.
Galatasaray, Florin Andone ve teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediğini yönetime ilettiği Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu 2 ayrılık sebebiyle öncelik forvet transferine verilirken bir süredir adı Sarı-Kırmızılılarla anılan Enner Valencia'dan itiraf geldi. Ekvadorlu golcü “Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ünlü bir kulüp ile görüşmelere başladık” derken bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü. Cimbom'un transferi uygun bir maaş teklifiyle bitirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yağdı.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.