Başakşehir Paris Saint Germain deplasmanında 5-1 yenildi

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son haftasında Başakşehir ilk kez katıldığı turnuvanın son maçında Fransız devi PSG'ye 5-1 kaybetti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinin son maçında Paris Saint Germain temsilcimiz Başakşehir'i 5-1 mağlup etti. PSG'de Neymar 3. Mbappe ise 2 golle yıldızlaştı. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu 3 puanla sonuncu sırada tamamladı. Fransız temsilcisi ise bu galibiyetle gruptan lider çıktı.

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