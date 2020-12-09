Başakşehir Paris Saint Germain deplasmanında 5-1 yenildi

Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinin son maçında Paris Saint Germain temsilcimiz Başakşehir'i 5-1 mağlup etti. PSG'de Neymar 3. Mbappe ise 2 golle yıldızlaştı. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu 3 puanla sonuncu sırada tamamladı. Fransız temsilcisi ise bu galibiyetle gruptan lider çıktı.
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AC Milan stoper transferi için iki aday belirledi. Adaylardan birisi milli oyuncumuz Ozan Kabak oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması geceye damga vurdu. Maç bu akşama ertelenirken Demba Ba'nın ırkçı hakeme verdiği tepki ise gündem oldu. Başarılı futbolcunun Coltescu'ya söyledikleri yayıncı kuruluşun kameralarına anbean yansıdı.
Pierre Webo'nun maruz kaldığı ırkçılıkla birlikte hakeme çıkışmasının ardından PSG'nin yıldızı Presnel Kimpembe çılgına döndü.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.