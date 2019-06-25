Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in Emmanuel Adebayor'dan sonra yeni golcüsü belli oldu. Okan Buruk ile yoluna devam edecek olan Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile anlaşma sağladı.

Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen 26 yaşındaki Fredrik Gulbrandsen'in sözleşmesi sona erdi. Norveç basını, 1,75 boyundaki Fredrik Gulbrandsen'in Medipol Başakşehir ile anlaştığını ve golcü futbolcunun, Robinho'nun yeni takım arkadaşı olduğunu duyurdu.

"AYRILMA ZAMANIM GELDİ"

Fredrik Gulbrandsen, Salzburg kulübünün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Ayrılık kararımın doğru olup olmadığını bilmiyorum. İçgüdüsel olarak duygularımla bir karar aldım. Yeni bir şeyler denemenin zamanı geldi. Her futbolcu gibi daha büyük bir ligde oynama hayallerim var. Salzburg, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ve bu kararı almak kolay değildi. Ben de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Umarım orada bir maç bile oynayabilirim. Salzburg'u her zaman takip edeceğim" dedi.

"MARTIN LINNES'E SORMUŞTUR"

Norveçli eski futbolcu Jesper Mathisen, kanal TV2'de canlı yayında yaptığı açıklamada, Fredrik Gulbrandsen'in Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladığını duyurdu. Jesper Mathisen, "Türk kulüpleri, futbolculara iyi paralar veriyor. Galatasaray'da oynayan Martin Linnes'ten bilgi aldığını tahmin ediyorum. Linnes de orada büyük bir sözleşme aldı. Bu yüzden Gulbrandsen de Türkiye'ye gidiyor. Hem saha içi hem de saha dışında heyecan verici bir deneyim yaşacayak." ifadelerini kullandı.

35 MAÇTA 12 GOL, 8 ASİST!

Geçen sezon Salzburg ile lig ve Avusturya kupasını kazanan Fredrik Gulbrandsen, 35 resmi maçta (19 kez ilk 11) 12 gol atarken, 8 de asist yaptı. Norveç Milli Takımı'nda 3 kez şans bulan Gulbrandsen'in Başakşehir'de iyi işler yapması halinde yeniden kadroya davet edilebileceği de belirtildi.

(Sporx)