Başakşehir Muhammed Şengezer'i transfer ettiği gibi Beşiktaş Volkan Babacan'ı alacak

SPOR GÜNDEMİ

İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkasında yaşananlar İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkasında yaşananlar Spor Toto Süper Lig’in 2019-20 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Denizlispor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da yardımcı antrenör Hasan Şaş, maç sonrası yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Sürecin perde arkasında yaşanan olaylar ise ortaya çıktı.

Luyindama tehlikesi! Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyebilir Luyindama tehlikesi! Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyebilir UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray’ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor. Bu bağlamda oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bunu başaramazsa Luyindama’dan Şampiyonlar Ligi’nde faydalanamayacak.

Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa... Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların farklı yenilgisini değerlendirdi.

Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Riza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı

Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızı Fener kaptı Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızı Fener kaptı Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.