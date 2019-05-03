Başakşehir maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, bu akşam evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Kalkavan'a AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen eşlik edecek.