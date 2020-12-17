Başakşehir kupada Turgutluspor'a patladı: 7-0

Sivasspor, 90+3. dakikada Kayode'nin kaydettiği golle Giresunspor'u 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani, Southampton maçının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden İngiltere Futbol Kurumu (FA) tarafından 3 maç cezaya çarptırıldı.

TOFAŞ kulübünde vakalar artmaya devam ediyor

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta teknik ekipten bir kişi ile bir idari çalışanın yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.