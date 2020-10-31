Başakşehir, Konya deplasmanında

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.
Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de yıkılan bir binada arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Depremin meydana gelmesinden 6 saat sonra Bornova'daki Doğanlar apartmanı enkazından 28 yaşındaki Malik Tahirler yaralı olarak kurtarıldı.
Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Büyükşehir Belediye Erzurum, Vefa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 5-1 kazandı.
Avrupa'daki temsilcilerimiz bu sezon 10 karşılaşmada tam 8 kez yenildi.
Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, deplasmanda 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme, 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Trabzonspor maçının ardından, bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır'ın farklı galibiyetlerini önlediğini söyledi.