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aksam.com.tr
  • 27 Aralık 2020 Pazar 21:05
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Başakşehir ile Kasımpaşa nefes kesen maçta yenişemedi

Başakşehir ile Kasımpaşa nefes kesen maçta yenişemedi

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Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaştı.

İki İstanbul ekibinin nefes kesen karşılaşması 2-2 bitti.

Medipol Başakşehir'in golerini 27'de Nacer Chadli ve 90+2'de Edin Visca attı.

Kasımpaşa'nın gollerini 36'da Yusuf Erdoğan ve 85'te Armin Hodzic kaydetti.

Kasımpaşa'da Aytaç Kara, 43'te çift sarı karttan atıldı.

Son şampiyon Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 6 maçı kazanamadı.

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