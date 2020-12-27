Başakşehir ile Kasımpaşa nefes kesen maçta yenişemedi

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaştı.
İki İstanbul ekibinin nefes kesen karşılaşması 2-2 bitti.
Medipol Başakşehir'in golerini 27'de Nacer Chadli ve 90+2'de Edin Visca attı.
Kasımpaşa'nın gollerini 36'da Yusuf Erdoğan ve 85'te Armin Hodzic kaydetti.
Kasımpaşa'da Aytaç Kara, 43'te çift sarı karttan atıldı.
Son şampiyon Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 6 maçı kazanamadı.
Süper Lig'de 14. haftayı 25 puan ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.
Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.
Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 15. haftasında evinde BB Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya, sert açıklamalarda bulundu.