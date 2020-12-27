Başakşehir ile Kasımpaşa nefes kesen maçta yenişemedi

Süper Lig'de 14. haftayı 25 puan ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 15. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet özlemi 6 maça çıktı.

Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 maçta 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada aynı müsabaka sayısında 15 puan elde etti.

Başakşehir kadroda değişikliğe gitti

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.