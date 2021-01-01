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aksam.com.tr
  • 01 Ocak 2021 Cuma 18:55
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Başakşehir galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

Başakşehir galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

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AA

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın, çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Turuncu-lacivertli takım, saat 16.00'da uçakla Alanya'ya gidecek.

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