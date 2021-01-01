Başakşehir galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın, çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.
Turuncu-lacivertli takım, saat 16.00'da uçakla Alanya'ya gidecek.
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kariyeri, geçmişi ve geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.
Fenerbahçe, stoper ve kanat takviyesi için vites artırdı. Sarı-Lacivertliler bu iki bölgeye mutlaka transfer yapmak istiyor. Ayrıca, 3 genç yetenek de gündemde ve teklifleri masada...
Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlığını atlattı. Brezilyalı oyucu son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ghezzal, Ljajic ve Gökhan Töre'nin tedavileri devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde takviye yapmak isteyen Trabzonspor, listeyi belirledi.
Beşiktaş'ın 3 genç oyuncusu Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu farklı kulüpler tarafından takip ediliyor.