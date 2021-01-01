Başakşehir galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

SPOR GÜNDEMİ

Babel'den Beşiktaş taraftarını çıldırtacak açıklama Babel'den Beşiktaş taraftarını çıldırtacak açıklama Galatasaray'ın 34 yaşındaki Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kariyeri, geçmişi ve geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi Başakşehir'den bomba transfer görüşmesi Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.

İşte Fenerbahçe'nin listesindeki 6 transfer İşte Fenerbahçe'nin listesindeki 6 transfer Fenerbahçe, stoper ve kanat takviyesi için vites artırdı. Sarı-Lacivertliler bu iki bölgeye mutlaka transfer yapmak istiyor. Ayrıca, 3 genç yetenek de gündemde ve teklifleri masada...

Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi büyük müjde Beşiktaş'a Kayserispor maçı öncesi büyük müjde Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlığını atlattı. Brezilyalı oyucu son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ghezzal, Ljajic ve Gökhan Töre'nin tedavileri devam ediyor.

İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki isim İşte Abdullah Avcı'nın hedefindeki isim Devre arası transfer döneminde takviye yapmak isteyen Trabzonspor, listeyi belirledi.