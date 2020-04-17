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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 22:19
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 22:22

Başakşehir FK'dan sertifika programı

Başakşehir FK'dan sertifika programı

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada "Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı" düzenleyeceğini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sertifika programının 1 Mayıs'ta başlayacağı ve 21 Mayıs'ta sona ereceği belirtildi. Kontenjanın 20 kişiyle sınırlı olduğu ve başarılı iki adaya kulüpte staj imkanı sağlanacağı da aktarıldı.

Açıklamada, programla ilgili olarak, "Dört modülden oluşan programın üç modülü uzaktan eğitim modeline dayanırken, 4. modül kovid-19 pandemisi sonrası adayları stadımızda ağırlayacağımız yerinde eğitim ve stat turundan oluşmaktadır. Eğitimler kulübümüzün her biri kendi alanında profesyonel futbol yöneticileri tarafından verilecektir. Futbolun gelecekteki liderlerini ve yöneticilerini yetiştirme amacıyla gerçekleştirilecek bu eğitim programı ilk sefere özel katılımcılara ücretsiz olup, başarı ile tamamlayan iki adaya kulübümüzdeki uygun pozisyonlarda staj imkanı sağlanacaktır. Geleceğin futbol yöneticilerinden biri olmak istiyorsanız, sertifika programımıza başvurmayı unutmayın." ifadelerine yer verildi.

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