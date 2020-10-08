Başakşehir, Fenerbahçe'den Visca'ya karşılık Ozan, Ferdi ve Novak'ı istemiş

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye kazandırmak için çok çaba sarf ettiği Edin Visca'nın Çubuklu'yu giyememe nedeni belli oldu.
Visca'yı isteyen Fenerbahçe’ye iddiaya göre; Başakşehir’den, “Ozan, Novak ve Ferdi’yi bize verin” karşılığı geldi. İş yatınca, Başakşehir, Visca’nın mukavelesini 2025’e kadar uzattı.
Almanya Milli Takım oyuncusu Emre Can, Türkiye ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya ile 3-3 berabere biten özel maçta oynadığı harika futbolu gole süsleyen Efecan Karaca çok gururlu. Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.
A Milli Takımımızın yıldız stoperi Merih Demiral, 3-3 sona eren Almanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık maçında 90+4'te attığı golle maça damga vuran Kenan Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi sona erse de Arap Yarımadası'nda transfer dönemi henüz kapanmadı. Bu doğrultuda Faslı yıldız için iki Arap kulübü talip olurken; bir kulüp de soruşturma yaptı.
Beşiktaş, Douglas, Nicolas Isimat-Mirin, Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu.