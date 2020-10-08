Başakşehir, Fenerbahçe'den Visca'ya karşılık Ozan, Ferdi ve Novak'ı istemiş

AKŞAM

2020-2021 transfer sezonu sona ererken hiç şüphesiz transfer gündemini en çok meşgul eden haber "Edin Visca-Fenerbahçe" flörtleşmesi oldu. "Ha geldi, ha gelecek" derken Visca, Fenerbahçe'ye bu sezon da gelmedi. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giyememe sebebi ise henüz belli oldu.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye kazandırmak için çok çaba sarf ettiği Edin Visca'nın Çubuklu'yu giyememe nedeni belli oldu.

Visca'yı isteyen Fenerbahçe’ye iddiaya göre; Başakşehir’den, “Ozan, Novak ve Ferdi’yi bize verin” karşılığı geldi. İş yatınca, Başakşehir, Visca’nın mukavelesini 2025’e kadar uzattı.